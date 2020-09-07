За два дня украли 5 велосипедов в Ижевске

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Лишь за два дня, 5 и 6 сентября, в Ижевске похитили 5 велосипедов. Все хозяева оставили средство передвижения без присмотра на лестничной клетке в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Два преступления раскрыли сразу. Похитителями оказались ранее судимые жители города. 34-летняя ижевчанка уже была судима за аналогичные преступления. В этот раз она украла велосипед из дома по ул. Оружейника Драгунова. Другой похититель - 25-летний горожанин. Им было украдено транспортное средство из подъезда по ул. 8-я Подлесная. Оба злоумышленника к моменту задержания успели продать велосипеды прохожим по заниженной цене. Сейчас ведется поиск.

За весенне-летний сезон 2020 года произошло свыше 300 краж велосипедов. Большинство - из подъездов многоквартирных домов.

- МВД по Удмуртской Республике напоминает владельцам велосипедов:

- не оставляйте велосипеды в подъездах жилых домов, в общественных местах, даже если они имеют специальное противоугонное устройство;

- по возможности храните их в квартире или закрываемом блоке, особенно, если оставляете его на длительный период;

- сделайте гравировку или иную отметку на деталях велосипеда.

Кроме того, откажитесь от покупки подержанного имущества у незнакомых или малознакомых людей по заниженной цене, чтобы не формировать спрос и не провоцировать лиц, склонных к совершению преступлений, на подобные хищения, - говорится в сообщении.

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