Погода в Ижевске 8 сентября: без дождей и до +24 градусов

Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 8 сентября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ожидается переменная облачность. Синоптики дождей не обещают.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Внимание, до 9 сентября в лесах ожидается 4 класс высокой пожароопасности.

По прогнозам ЯндексПогоды, сегодня будет пасмурная погода. Температура днем +22…+24 градусов. Желаем вам отличного вторника!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии ввели карантин в 11 интернатах для престарелых и детей

- Бесплатный балет смогу увидеть жители Удмуртии