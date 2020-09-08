Погода в Ижевске 8 сентября: без дождей и до +24 градусов

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 8 сентября.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ожидается переменная облачность. Синоптики дождей не обещают.
Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Внимание, до 9 сентября в лесах ожидается 4 класс высокой пожароопасности.
По прогнозам ЯндексПогоды, сегодня будет пасмурная погода. Температура днем +22…+24 градусов. Желаем вам отличного вторника!
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