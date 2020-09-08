50 новых случая коронавируса выявлено в Удмуртии на 8 сентября

Фото: Дмитрий Селезнев

По состоянию на 8 сентября в Удмуртии выявлено 50 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 11 жителей Глазова, 10 жителей Киясовского района, восьми жителей Воткинска, по четыре случая в Завьяловском и Глазовском районах, по одному в Малопургинском и Сюмсинском районах.

На сегодня вылечились 25 человек, никто не умер. Всего зарегистрировано 3 593 случаев Covid-19, 2 824 пациентов выздоровели, 71 умер.

500 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 164 в состоянии средней степени тяжести, 34 в тяжелом.

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