Улицу Кирзаводскую отремонтировали в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Ижевске комиссия приняла работы на улице Кирзаводской по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Дорогу построили еще в 1960-х годах, но с тех пор обходились только ямочным ремонтом и ремонтом картами. Оказалось, что у нее нет даже основания, а полотно было изношено.

Всего отремонтировали 700 метров улицы. Здесь устроили основание и положили два слоя асфальта. Рядом появился тротуар. На некоторых участках его делали с ноля. Для маломобильных людей здесь сделали занижения.

- Я бы хотел отметить, что пятиступенчатая система контроля, которая работает в Удмуртии в рамках нацпроекта, дает свои плоды. Из года в год подрядчики все больше понимают, что делать надо сразу качественно, потому что переделывать придется за свой счет. И в таком взаимном понимании друг друга работать правильно, поскольку это положительно сказывается на результате. Как мы видим, к дорожному покрытию, к выполнению работы на объекте претензий нет. В этом году намного лучше работаем по «Доступной среде». На всех объектах делают пандусы, занижения, и делают их правильно, - цитирует пресс-служба Андрея Цаплина, главу регионального исполкома ОНФ в Удмуртской Республике.

Сейчас также идут работы на улице Саранской. Она находится неподалеку. Ремонт идет на самом сложном участке дороги: здесь после вскрытия обнаружили несколько родников. Поэтому работники строят дренажную систему и водоотводную трубу.

Сейчас отремонтировали уже 20 дорог в рамках национального проекта. На двух участках работы закончатся в сентябре.

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