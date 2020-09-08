Рельс для метро производства «Ижстали» отобран на Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России»

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– По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2020» контактный рельс производства ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») будет представлен на федеральном уровне программы.

На региональном этапе конкурса «Ижсталь» боролась за право представлять лучшую продукцию Республики на всероссийском уровне. Конкурсная комиссия из представителей региональных Минпромторга, Роспотребнадзора и инспекции Росстандарта провела профессиональную экспертизу продукции. Особое внимание уделялось системе менеджмента качества, социальным условиям труда, состоянию экологии и охраны труда на предприятии. По итогам принято решение о том, что продукция «Ижстали» достойна представлять Республику на всероссийском конкурсе.

Контактный рельс необходим для подвода электрического тока к вагонам метрополитена. Освоение его выпуска на «Ижстали» проходило в рамках импортозамещающего проекта, ранее в России контактный рельс не производился. Этот проект был удостоен медали металлургической выставки «Металл-Экспо». В 2019-2020 годах заводом отгружено более 13 тыс. тонн контактного рельса, который применялся при строительстве новых и реконструкции имеющихся линий и станций Московского метрополитена.

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