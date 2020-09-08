Карантин установили в одном из районов Удмуртии из-за паразитарного заболевания

Чаще всего человек заражается от свиней и мяса других животных
Фото: Архив КП
В муниципальном образовании «Большеолыпское» и охотничьих угодьях урочища Апачи Кезского района Удмуртии установили карантин по трихинеллезу. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области.
Трихинеллез - опасное паразитарное заболевание животных и человека. Круглые черви паразитируют у более чем 120 видов животных. Человек может заразиться через мясо свиней, кур, уток, медведей и кабанов. Иногда люди заболевают из-за зайцев, барсуков, бобров, лошадей, овец, косулей и лосей.
Сейчас в населенных пунктах проводятся мероприятия по ликвидации очага трихинеллеза.
В ведомстве напоминают, что мясо должно пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. Также рекомендуется в процессе приготовления блюд не пробовать сырое мясо и кормить им животных. Запрещается свободный выгул свиней, необходимо регулярно проводить обработку от крыс и мышей.
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