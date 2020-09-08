Карта распространения коронавируса на 8 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 8 сентября в Удмуртии выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Погибших нет, вылечились 25 пациентов. Всего зарегистрировано 3 593 случаев коронавируса, Выздоровели 2 824 пациента, 71 человек умер.

Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.

Ижевск - 1753

Воткинск - 16

Сарапул - 102

Можга - 309

Глазов - 102

Алнашский район - 159

Балезинский район - 72

Вавожский район - 50

Воткинский район - 42

Глазовский район - 36

Граховский район - 28

Дебесский район - 15

Завьяловский район - 294

Игринский район - 62

Камбарский район - 18

Каракулинский район - 13

Кезский район - 33

Кизнерский район - 47

Киясовский район - 28

Красногорский район - 14

Малопургинский район - 106

Можгинский район - 66

Сарапульский район - 38

Селтинский район - 11

Сюмсинский район - 17

Увинский район - 43

Шарканский район - 29

Юкаменский район - 2

Якшур-бодьинский район - 21

Ярский район - 17

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50 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии на 8 сентября