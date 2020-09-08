Карта распространения коронавируса на 8 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев
На утро 8 сентября в Удмуртии выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Погибших нет, вылечились 25 пациентов. Всего зарегистрировано 3 593 случаев коронавируса, Выздоровели 2 824 пациента, 71 человек умер.
Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.
Ижевск - 1753
Воткинск - 16
Сарапул - 102
Можга - 309
Глазов - 102
Алнашский район - 159
Балезинский район - 72
Вавожский район - 50
Воткинский район - 42
Глазовский район - 36
Граховский район - 28
Дебесский район - 15
Завьяловский район - 294
Игринский район - 62
Камбарский район - 18
Каракулинский район - 13
Кезский район - 33
Кизнерский район - 47
Киясовский район - 28
Красногорский район - 14
Малопургинский район - 106
Можгинский район - 66
Сарапульский район - 38
Селтинский район - 11
Сюмсинский район - 17
Увинский район - 43
Шарканский район - 29
Юкаменский район - 2
Якшур-бодьинский район - 21
Ярский район - 17
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50 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии на 8 сентября