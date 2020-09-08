Дружба, проверенная временем: Датабанк обновил яблоневую аллею в центре Ижевска

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Сотрудники Датабанка пополнили красивейшую яблоневую аллею Ижевска молодыми деревьями. Акция, прошедшая под слоганом «Дружба, проверенная временем», приурочена к 30-летию банка и стала настоящим подарком для жителей и гостей столицы Удмуртии.

Посадка новых деревьев на корпоративной аллее прошла в минувшую субботу, 5 сентября. Согласно задумке организаторов, два десятка молодых яблонь должны заменить утраченные старые деревья на улице Лихвинцева - от Дома правительства Удмуртии до Дворца спорта Удмуртского государственного университета. Таким образом, одна из самых красивых улиц Ижевска станет ещё привлекательнее.

Обновление аллеи в качестве подарка городу выбрано не случайно. Датабанк активно участвует в развитии территорий своего присутствия и хочет, чтобы жизнь на них становилась лучше и комфортнее. Особые отношения у Датабанка с Ижевском, городом, в котором основано это старейшее негосударственное кредитно-финансовое учреждение.

На протяжении всей своей истории Датабанк активно поддерживает социальные, образовательные и культурные инициативы города. Плодами этой многолетней дружбы становились арт-фестивали, концерты, создание спортивных и развлекательных объектов, конкурсы для педагогов и многие другие проекты, успешно реализуемые банком совместно с Администрацией столицы Удмуртии.

Датабанк выражает благодарность всем своим друзьям - партнёрам и клиентам - и надеется на плодотворное сотрудничество в будущем.

АО «Датабанк». Лицензия ЦБ РФ №646

426076 УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30.

www.databank.ru, т. 8-800-301-91-91

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