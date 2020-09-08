16 человек заболели клещевым энцефалитом в Удмуртии

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В Удмуртии клещи атаковали 12 700 жителей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Среди жертв кровососов - 2400 детей. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Ижевске (52% случаев), Воткинске (6% случаев) и в Можгинском районе (4,5% случаев).

В этом году укусов клещей зарегистрировали на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более 9 тысяч клещей исследовали на наличие возбудителя энцефалита. Его выявили в 252 случаях (3%). Более 6 тысяч кровососов исследовали на наличие возбудителя боррелиоза. Его выявили в 2727 случаях (40%). Прививки были поставлены только у 9% укушенных.

16 человек заболели клещевым энцефалитом. Среди них два ребенка. 13 человек, в том числе двое детей, заболели боррелиозом.

Ранее предполагалось, что из-за теплой весны клещей и мышей в этом году станет больше.

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