Погода в Ижевске на 9 сентября: небольшие дожди и до +23 градусов
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Просыпайтесь, завтракайте и радуйтесь этому дню. Ну а мы уже подготовили для вас прогноз погоды.
По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня, 9 сентября, ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Дневная температура поднимется до +23 градусов. Скорость южного ветра достигнет 9–14 м/с.
Сервис Яндекс Погода так же обещает небольшие дожди. Воздух днем прогреется до +21 градуса. Ветер подует со скоростью до 4,7 м/с.
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