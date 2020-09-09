Министр здравоохранения Удмуртии посетил городскую больницу №6 Фото: Архив КП

В прямом эфире Георгий Щербак, министр здравоохранения Удмуртии, рассказал о мерах, которые примут в медучреждениях для уменьшения очередей. Теперь он проверил, как соблюдаются эти меры в городской больнице №6 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Прием пациентов с симптомами ОРЗ ведется в отдельном блоке. Также в этой больнице сформировали две бригады, которые проверяют пациентов на дому.

– Для улучшения ситуации в поликлинику на работу пришли 2 врача-ординатора из Ижевской государственной медицинской академии, – говорится в сообщении пресс-службы. – Также на работу приняты еще 3 врача терапевта участковых, которые приступят к работе в ближайшие дни.

9 волонтеров-медиков пришли в городскую больницу №6 для измерения температуры пациентам и их маршрутизации по поликлинике.

Отмечают, что министр здравоохранения продолжит проверки в больницах по всему региону.

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