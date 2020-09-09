55 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии 9 сентября

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По состоянию на 9 сентября в Удмуртии выявлено 50 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

- Диагноз подтвердился у 39 жителей Ижевска, 4 жителей Малопургинского района, по два случая зарегистрировано в Можге, Кезском, Юкаменском районах, по одному случаю - в Алнашском, Завьяловском, Красногорском, Можгинском, Селтинском, Якшур-Бодьинском районах, - говорится в сообщении.

18 человек справились с инфекцией, к сожалению, один человек - 82-летний мужчина - скончался.

Всего на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 3 648 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 2 842 человека выздоровели и 72 скончались.

512 человек из тех, кто болеет сейчас, находятся в удовлетворительном состоянии, 181 - в состоянии средней степени тяжести и 41 - в тяжелом состоянии.

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