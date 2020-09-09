Карта распространения коронавируса на 9 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Константин Ившин

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Удмуртии продолжается. На утро 9 сентября в регионе выявлено 55 новых случаев заражения; один пациент умер, 18 человек выписаны.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 3 648 подтвержденных случаев коронавируса: 2 842 человека уже выздоровели, 72 скончались.

Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.

Ижевск - 1792

Воткинск - 16

Сарапул - 102

Можга - 311

Глазов - 102

Алнашский район - 160

Балезинский район - 72

Вавожский район - 50

Воткинский район - 42

Глазовский район - 36

Граховский район - 28

Дебесский район - 15

Завьяловский район - 295

Игринский район - 62

Камбарский район - 18

Каракулинский район - 13

Кезский район - 35

Кизнерский район - 47

Киясовский район - 28

Красногорский район - 15

Малопургинский район - 110

Можгинский район - 67

Сарапульский район - 38

Селтинский район - 12

Сюмсинский район - 17

Увинский район - 43

Шарканский район - 29

Юкаменский район - 4

Якшур-Бодьинский район - 22

Ярский район - 17

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