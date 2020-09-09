Карта распространения коронавируса на 9 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Константин Ившин
Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Удмуртии продолжается. На утро 9 сентября в регионе выявлено 55 новых случаев заражения; один пациент умер, 18 человек выписаны.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 3 648 подтвержденных случаев коронавируса: 2 842 человека уже выздоровели, 72 скончались.
Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.
Ижевск - 1792
Воткинск - 16
Сарапул - 102
Можга - 311
Глазов - 102
Алнашский район - 160
Балезинский район - 72
Вавожский район - 50
Воткинский район - 42
Глазовский район - 36
Граховский район - 28
Дебесский район - 15
Завьяловский район - 295
Игринский район - 62
Камбарский район - 18
Каракулинский район - 13
Кезский район - 35
Кизнерский район - 47
Киясовский район - 28
Красногорский район - 15
Малопургинский район - 110
Можгинский район - 67
Сарапульский район - 38
Селтинский район - 12
Сюмсинский район - 17
Увинский район - 43
Шарканский район - 29
Юкаменский район - 4
Якшур-Бодьинский район - 22
Ярский район - 17
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