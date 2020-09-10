Гимнаст из Удмуртии Давид Белявский начал подготовку к Чемпионату России

Фото: instagram.com/belyavskiydavid01

Уроженец Удмуртии Давид Белявский в составе мужской сборной начал подготовку к Чемпионату России по спортивной гимнастике, который состоится в Пензе с 26 октября по 8 ноября.

Перед началом тренировок на подмосковной базе спортсмен сдал анализы на коронавирус – они отрицательные.

- Все спортсмены сборной здоровы. На этом сборе они будут уже выполнять полные комбинации. Сбор продлится до 24 сентября, - подчеркнула старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, чьи слова приводит Sportbox.

Кроме Белявского на сбор вызвали Дениса Аблязина, Артура Далалояна, Никиту Нагорного, Ивана Стретовича и др.

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