Карта распространения коронавируса на 10 сентября 2020 года: районы-лидеры по количеству заболевших

Фото: pixabay.com
Цифры по заболеваемости коронавирусом в Удмуртии продолжают расти. На утро 10 сентября в регионе выявлено аж 64 новых случая заболевания коронавирусом, 13 человек выписаны.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 3 712 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса: 2 855 человек уже выздоровели, 72 скончались.
Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.
Ижевск - 1822
Воткинск - 20
Сарапул - 102
Можга - 314
Глазов - 102
Алнашский район - 160
Балезинский район - 72
Вавожский район - 51
Воткинский район - 42
Глазовский район - 36
Граховский район - 28
Дебесский район - 15
Завьяловский район - 305
Игринский район - 66
Камбарский район - 18
Каракулинский район - 13
Кезский район - 35
Кизнерский район - 47
Киясовский район - 28
Красногорский район - 15
Малопургинский район - 112
Можгинский район - 67
Сарапульский район - 38
Селтинский район - 12
Сюмсинский район - 17
Увинский район - 43
Шарканский район - 33
Юкаменский район - 4
Якшур-Бодьинский район - 28
Ярский район - 17
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