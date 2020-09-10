Карта распространения коронавируса на 10 сентября 2020 года: районы-лидеры по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

Цифры по заболеваемости коронавирусом в Удмуртии продолжают расти. На утро 10 сентября в регионе выявлено аж 64 новых случая заболевания коронавирусом, 13 человек выписаны.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 3 712 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса: 2 855 человек уже выздоровели, 72 скончались.

Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.

Ижевск - 1822

Воткинск - 20

Сарапул - 102

Можга - 314

Глазов - 102

Алнашский район - 160

Балезинский район - 72

Вавожский район - 51

Воткинский район - 42

Глазовский район - 36

Граховский район - 28

Дебесский район - 15

Завьяловский район - 305

Игринский район - 66

Камбарский район - 18

Каракулинский район - 13

Кезский район - 35

Кизнерский район - 47

Киясовский район - 28

Красногорский район - 15

Малопургинский район - 112

Можгинский район - 67

Сарапульский район - 38

Селтинский район - 12

Сюмсинский район - 17

Увинский район - 43

Шарканский район - 33

Юкаменский район - 4

Якшур-Бодьинский район - 28

Ярский район - 17

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Сказали, что вульгарно выгляжу»: ижевчанка рассказала о попытке попасть в шоу «Танцы» в период пандемии

- «Фестиваль уличного кино» состоится в Ижевске с 12 по 13 сентября

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.