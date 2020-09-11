Погода в Ижевске 11 сентября: не выше +16°С и дождь

Фото: Константин Ившин

Доброе утро, Ижевск! В пятницу в город опять вернется очень. Какой погоды ожидать в конце рабочей недели, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 11 сентября ожидается пасмурная, дождливая погода. Температура воздуха составит +14..+16°С, ветер будет юго-западным, 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до +9°С, западный ветер подует со скоростью 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- За 45 млн рублей в Удмуртии ликвидируют 2 свалки

- Рекордные 64 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии