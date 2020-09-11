Расписание работы теплоходов изменится в Ижевске с 11 сентября

Во время вечернего рейса с Воложки теплоход не будет останавливаться у бульвара Воскресенского Фото: Диля Ахмадишина

С 11 сентября в Ижевске поменяется расписание работы теплоходов из-за сокращения светового дня. Об этом сообщается в социальных сетях Парков Ижевска.

В 19:10 теплоход не будет останавливаться у причала Воскресенского на пути от Воложки. Также транспорт не будет курсировать, если продано менее десяти билетов. Вернуть деньги можно будет на кассе.

Режим работы изменится у парка Горького. В будни прийти сюда можно будет с 10:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 23:00. Аттракционы «Тополь», «Ниндзя рум», спортивный батут, колесо обозрения, семейная горка «Гусеница» будут работать с 12:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 23:00 в выходные.

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