Две поддельные купюры обнаружили в Ижевске

Фальшивые банкноты были номиналом в 5000 рублей Фото: Ирина БУРЦЕВА

10 сентября в Ижевске обнаружили две поддельные пятитысячные купюры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Одна из купюр попала в банк из пекарни в Ленинском районе города, вторая — от работника одного из заводов. Работник завода утверждает, что получил банкноту как аванс.

Сейчас по данным фактам проводится проверка. Деньги находятся на исследовании. Возбуждены уголовные дела.

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