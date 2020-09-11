Олег Бекмеметьев: «Задача сделать современную площадку для подготовки биатлонистов в Ижевске»

Фото: Мария Шилова

10 сентября глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил, в каком состоянии сейчас тир для подготовки будущих биатлонистов на территории Дворца детского (юношеского) творчества.

Здесь проводят подготовку юных биатлонистов на протяжении первых пяти лет их карьеры. Иван Черезов, двукратный призер Олимпийских игр, глава Федерации биатлона Удмуртии, рассказал, что ремонта тут не было с 1996 года — в то время здесь тренировался сам будущий чемпион.

Фото: Мария Шилова

— Это уникальное место, единственный тир для подготовки спортсменов по биатлону в центральном районе города. Сам Дворец творчества — уже целая комплексная площадка: спортивный зал, бассейн, стрелковый тир. Рядом прекрасная набережная для пробежек, лыжная трасса в районе ул. Песочной. Это хорошая базовая площадка для начинающих спортсменов, из которых впоследствии они могут перейти в спорт высших достижений, — отметил Иван Черезов.

Общая площадь тира составляет 320 кв. м. Еженедельно тиром пользуются более 420 воспитанников Дворца. Недавно благодаря поддержке региональной Федерации биатлона тут отремонтировали оружейное хранилище, но каждый год требования ужесточаются, поэтому соответствовать трудно. Хотя сейчас помещение полностью соответствует всем необходимым условиям, поэтому в ближайшее время туда вернется оружие.

— Ижевск всегда славился своими прославленными спортсменами. Всеми силами стараемся поддерживать этот бренд. Безусловно, существующий тир нуждается и в капитальном ремонте, и в переоснащении с точки зрения технологического оборудования. До 1 октября 2020 года МКУ «Горстрой» подготовит техническое задание на проектирование реконструкции объекта, далее будем разрабатывать проект в части переоборудования материально-технической базы. Если сейчас взрослое поколение спортсменов говорит «ничего не изменилось», хочется, чтобы в будущем молодые ребята отзывались о тире как о самом технологичном и современном спортивном объекте, — подвел итоги встречи Олег Бекмеметьев.

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