Более 1 миллиона рублей ижевчанин взял в кредит для мошенников

Ижевчанин взял кредиты на 1,3 млн рублей Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Мошенники вынудили 39-летнего ижевчанина взять кредиты на 1,3 млн рублей в различных банках. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Сначала пострадавшему позвонили с московского номера и сообщили о попытке незаконной транзакции с его карты. Для предотвращения транзакции «сотрудник банка» просил назвать код, который пришел пострадавшему в смс-сообщении.

В течение дня мужчине позвонили еще с восьми номеров телефона. В итоге ижевчанин оформил кредиты в разных банках на сумму 1,3 млн рублей и перевел их на различные счета.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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