Закладчиков наркотиков задержали в Удмуртии

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Полицейские задержали закладчиков наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Первого подозреваемого задержали в деревне Хохряки. Ему было 35 лет, родом он был из Кировской области. При мужчине обнаружили сверток с синтетическим веществом весом 250 г. Мужчина рассказал, что он является закладчикам интернет-магазина. Он забирал вещество из Хохряков для последующего сбыта.

Позже оперативники обнаружили еще двух подозреваемых 1990 и 1992 года рождения. Они тоже были родом из Кировской области.

Оказалось, что злоумышленники арендовали в Удмуртии квартиру на улице Петрова и автомобиль. В квартире они фасовали наркотики и сбывали через тайники. Там обнаружили наркотики, фасовочный материал и весы.

Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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