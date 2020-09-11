Как избежать алкогольной зависимости? Об этом рассказали общественники из Ижевска

Волонтеры общественного движения "За здоровое поколение" Фото: Ксения Вахрушева

11 сентября по всей России отмечают День трезвости. Но не выпивкой, как все привыкли — продажа алкогольных напитков сегодня запрещена. Обычно в эти дни планируются различные мероприятия, но из-за пандемии мероприятия отменены.

Общественная организация «За здоровое поколение» объяснила в эфире, что такое дисфункциональная семья, о факторах развития алкогольной зависимости, почему на Западе процент выздоровления больше, чем в России.

— Первый фактор — это пример, который подает взрослый для всего остального поколения. И вторая причина - это не предоставление выбора. Ведь навязывание своих условий вызывает желание бунтовать, — рассказывают волонтеры общественной организации «За здоровое поколение».

Слушать эфир можно по ссылке.

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