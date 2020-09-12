Погода в Ижевске 12 сентября: небольшие дожди и не выше +17

Местами в Ижевске пройдут небольшие дожди
Фото: Константин ИВШИН
Доброе утро, Ижевск! Погода в городе все больше напоминает осеннюю. «Комсомолка» расскажет, какие сюрпризы подготовила нам она на 12 сентября.
По сообщению Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днем составит +15...17 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с. С 12 по 14 сентября в лесах Удмуртии сохраняется высокая пожароопасность — 4 класс.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня в Удмуртии будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +16 градусов. Ночью ожидается +5...7 градусов.
Более подробно о погоде на выходные мы рассказывали здесь.
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