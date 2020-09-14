Молодые специалисты «Удмуртнефти» получили высокую оценку на профильной научной конференции «Роснефти»

Фото: из архива ОАО «Удмуртнефть»

Молодые специалисты ОАО «Удмуртнефть» и его дочерних обществ завоевали 20 наград на XIII Кустовой научно-технической конференции ПАО «НК «Роснефть».

В этом году впервые конференция прошла в удалённом формате с использованием IT-ресурсов. В ней приняли участие 1460 молодых специалистов из 101 дочернего общества компании.

«Удмуртнефть» и её дочерние общества представили на конференцию работы 72 молодых специалистов. Члены жюри отметили их высокую квалификацию. Молодые нефтяники заняли пять I мест, пять II мест, четыре III места и одержали шесть побед в номинациях.

Фото: из архива ОАО «Удмуртнефть»

Фото: из архива ОАО «Удмуртнефть»

Всего победителями и призёрами КНТК стали 412 молодых участников с 331 проектом. Все они осенью примут участие в Межрегиональной научно-технической конференции НК «Роснефть» (МНТК).

Ежегодно лучшие разработки молодых специалистов внедряются в производство. В 2019 году проекты молодых специалистов с МНТК 2018 года принесли Компании экономический эффект в размере 275 млн рублей.

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