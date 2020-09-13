Погода в Ижевске 13 сентября: переменная облачность и до +18°С

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Доброе утро, Ижевск! В воскресный день нас решило еще немного порадовать солнышко. «Комсомолка» расскажет, какая погода ожидается 13 сентября.

Днем в Ижевске будет солнечно, возможна небольшая облачность; температура воздуха составит +16..+18°С, об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии. Осадки маловероятны. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +10°С, и пройдут дожди, ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 5 м/с.

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