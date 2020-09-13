9,28% составила явка избирателей на выборы депутатов Гордумы Ижевска к 10:00

Фото: Амир Закиров

Явка на выборы в Городскую думу Ижевска по состоянию на 10 часов утра составила 9,28% с учетом досрочного голосования, об этом 13 сентября сообщил председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко.

— На 10 часов 13 числа никаких звонков о нарушениях не поступало, все участки открылись. Средства индивидуальной защиты есть. Избирателям предлагается маска, перчатки, одноразовая ручка, — рассказал он.

Явка на выборы в Гордуму Воткинска составила 5,65% процентов. В Глазове явка 8,9%, в Можге — 9,16%, в Сарапуле — 6,55%.

Фото: Амир Закиров

Напомним, в этом году выборы депутатов в Гордуму впервые проходят в течение трех дней, кроме того, число депутатов по решению, принятому в январе текущего года, сокращено с 42 до 35. Кстати, в последний раз депутатов Гордумы выбирали в Ижевске 2015 году.

Кроме того, сегодня проходят довыборы депутатов Госсовета Удмуртии по Буммашевскому одномондатному избирательному округу №1. Явка по Ижевску уже составила 8,38%.

Голосование в Удмуртии идет на 496 избирательных участках, в том числе на 281 избирательном участке в столице республики.

Без жалоб не обошлось: за время голосования в территориальные избирательные комиссии Удмуртии поступило 44 жалобы, связанные с распространением материалов, не соответствующих законодательству. Нарушения по некоторым подтвердились. Так, в Ижевске подтвердили 10 жалоб и по трем составили протоколы об административной ответственности. В Сарапуле подтвердились четыре жалобы, составлен один протокол, в Глазове подтвердилась одна жалоба.

На данный момент работа избирательных участков продолжается, закроются они в 20:00.

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