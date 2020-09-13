Карта распространения коронавируса на 13 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 13 сентября в Удмуртии выявили 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Два человека скончались.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 3 896 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 2 957 человек выздоровели и 76 умерли.

Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.

Ижевск - 1908

Воткинск - 38

Сарапул - 120

Можга - 320

Глазов - 104

Алнашский район - 167

Балезинский район - 72

Вавожский район - 51

Воткинский район - 44

Глазовский район - 36

Граховский район - 28

Дебесский район - 15

Завьяловский район - 310

Игринский район - 67

Камбарский район - 18

Каракулинский район - 13

Кезский район - 39

Кизнерский район - 47

Киясовский район - 32

Красногорский район - 22

Малопургинский район - 120

Можгинский район - 70

Сарапульский район - 41

Селтинский район - 12

Сюмсинский район - 18

Увинский район - 44

Шарканский район - 38

Юкаменский район - 4

Якшур-Бодьинский район - 28

Ярский район - 17

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