Карта распространения коронавируса на 13 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 13 сентября в Удмуртии выявили 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Два человека скончались.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 3 896 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 2 957 человек выздоровели и 76 умерли.
Рассказываем, сколько человек заболело по районам Удмуртии.
Ижевск - 1908
Воткинск - 38
Сарапул - 120
Можга - 320
Глазов - 104
Алнашский район - 167
Балезинский район - 72
Вавожский район - 51
Воткинский район - 44
Глазовский район - 36
Граховский район - 28
Дебесский район - 15
Завьяловский район - 310
Игринский район - 67
Камбарский район - 18
Каракулинский район - 13
Кезский район - 39
Кизнерский район - 47
Киясовский район - 32
Красногорский район - 22
Малопургинский район - 120
Можгинский район - 70
Сарапульский район - 41
Селтинский район - 12
Сюмсинский район - 18
Увинский район - 44
Шарканский район - 38
Юкаменский район - 4
Якшур-Бодьинский район - 28
Ярский район - 17
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