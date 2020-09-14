Полицейские Ижевске задержали подозреваемого в организации и содержании наркопритона

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В Ижевске полицейские задержали 38-летнего неработающего ранее судимого местного жителя по подозрению в организации и содержании наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что задержанный организовал притон в своей квартире по улице Сабурова, где собирались наркозависимые. Они готовили и употребляли наркотические средства, - говорится в сообщении.

В ходе обысков, полицейские обнаружили вещества и посуду, которые были использованы для изготовления наркотика. В квартире были двое наркозависимых, в отношении них были составлены протоколы.

Также было возбуждено уголовное дело в отношении хозяина квартиры. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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