В сентябре состоится российская премьера абсолютно новой SKODA OCTAVIA

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В сентябре состоится российская премьера абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA – в четвертом поколении она порадует своих поклонников увеличенными габаритами, еще более эмоциональным и стильным дизайном, высокотехнологичными решениями и новой современной концепцией интерьера.

Новая OCTAVIA оснащается полностью светодиодными матричными фарами, которые ранее были доступны только для модели SUPERB и новой линейкой рулевых колес, которые включают в себя двухспицевое исполнение. Новая передняя панель напоминает по форме силуэты капота и фирменной решетки радиатора бренда.

Установлены инновационные системы помощи водителю, в том числе: функция кругового обзора Area View, система мониторинга слепых зон Side Assist и адаптивный круиз-контроль. В качестве опции доступна система бесключевого доступа KESSY с датчиками на всех дверях, которая позволяет открывать любую из них первой.

Обновленная линейка силовых агрегатов включает в себя три бензиновых мотора мощностью 110, 150 и 190 л.с. В качестве базового предлагается четырехцилиндровый 1,6 MPI в сочетании с механической 5-ступенчатой или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач, развивающий 110 л.с. Турбированный двигатель 1,4 TSI работает в паре 6-ступеначтой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и развивает 150 л.с. Наиболее мощным вариантом станет турбомотор 2,0 TSI, работающий в паре с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DSG – 190 л.с.

Дата появления новой ŠKODA OCTAVIA в Ижевске пока уточняется.

Получить более подробную информацию об автомобиле, а также подписаться на новости можно у официального дилера ŠKODA в Удмуртии – ДЦ «АСПЭК-Лидер» по телефону: +7 (3412) 20-95-83, а также на сайте https://aspec-lider.ru/models/octavia/tizer

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