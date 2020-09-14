Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 14 сентября 2020 года: 65 новых случаев и две новые смерти

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На утро 14 сентября в Удмуртии зарегистрировали 65 новых случаев заражения коронавирусом, два человека скончались, еще 14 человек выздоровели, их выписали. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Подробную карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Всего на 14 сентября в Удмуртии зарегистрировано 3 961 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 2 971 человек выздоровел, 78 летальных случаев. Так 737 человек в удовлетворительном состоянии, 138 средней степени тяжести, 37 в тяжелом состоянии.

КАК ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ?

Количество зараженных вирусом увеличилось на 5509 человек за сутки. Количество смертей от коронавируса увеличилось на 57 и составляет 18642. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 2475 и суммарно равняется 878700 человек.