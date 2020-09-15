Погода в Ижевске 15 сентября: прохладно и дождливо

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Осень окончательно вступила в свои права – с дождем и похолоданием. Подробнее о погоде во вторник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 15 сентября будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит +11..+13°С, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до +5°С, в небе может немного проясниться, но скорее всего, продолжатся дожди. Ветер не изменит направления, его скорость будет около 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Погода в Ижевске: горожан ожидает дождливая неделя