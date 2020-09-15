По программе софинансирования в Удмуртии заменили 48 лифтов в жилых домах

Фото: facebook.com/dmitriy.surnin

С начала года в Удмуртии по программе софинансирования заменили 48 лифтов, об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин на своей официальной странице в «Фейсбуке».

– Всего мы одобрили 94 заявки от подрядчиков на замену лифтов в МКД. Самый активный здесь Ижевск. До конца года в городе будет заменено 77 лифтов. Инициативу проявляют и жители Сарапула, проголосовав за замену 16 лифтов в своих домах. Подключился к программе и Воткинск, но пока еще с единичной заявкой, – написал он.

В октябре будет объявлен новый набор заявок, по имеющимся данным в ряде домов собственники уже приняли решение, так что вскоре цифры увеличатся.

Напомним, программа софинансирования на 20% удешевляет процесс замены лифтов за счет средств муниципального и регионального бюджетов. Господдержка рассчитана на те дома, собственники которых имеют на спецсчете не менее 80% от стоимости замены всех лифтов и оборудования

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Обязательный масочный режим снова ввели в Удмуртии

- Отопительный период начался в одном из городов Удмуртии 10 сентября