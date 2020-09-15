«Ижсталь» расширяет марочный ассортимент выплавляемой стали

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С начала года завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») освоил производство 10 новых марок стали, 6 из которых - нержавеющие. Одни из них предназначены для авиа- и моторостроительной отрасли, другие - для производства экспортной металлопродукции.

Завод продолжает увеличивать и количество марок стали, разливаемых на МНЛЗ, что повышает конкурентоспособность выпускаемой металлопродукции вследствие снижения себестоимости производства в сравнении с разливкой в слиток. В текущем году освоена технология непрерывной разливки 7 новых марок.

Одной из последних освоена разливка экспортной марки 30MSV6 с высоким содержанием серы, что накладывает ряд ограничений на ее непрерывную разливку. Специалисты завода нашли техническое решение данной проблемы. Это позволяет продолжить освоение разливки на МНЛЗ группы сернистых марок стали, которые применяются в машиностроении при массовом производстве деталей на станках-автоматах.

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