Несколько аттракционов перестали работать в Ижевске

На колесе обозрения все еще можно будет прокатиться Фото: Амир Закиров

В Ижевске закрылись на зиму некоторые аттракционы в Летнем саду. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Парков Ижевска».

Работать перестанут «Тополь», игровая комната «Карапуз», «Ниндзя-рум», «Батутная арена», «Гусеница». Но ижевчане все еще могут прокатиться на колесе обозрения с 12:00 до 21:00. Сам парк Горького открыт с 10:00 до 21:00. Режим работы может измениться из-за погоды.

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