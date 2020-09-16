Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 16 сентября 2020 года: 70 новых случаев и перенос концертов Крида и Лазарева

Больше всего заболевших в Ижевске Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 16 сентября в Удмуртии зафиксировали 70 новых случаев коронавируса. 71 пациент выздоровел. Всего в регионе зарегистрировано 4 103 лабораторно подтвержденных случая болезни, 3 099 человек выздоровели, 78 летальных случаев.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что из-за коронавируса переносятся концерты Сергея Лазарева и Егора Крида. Они должны были выступить в День Оружейника 19 сентября.

Несколько классов в Ижевске закрыли на карантин. Но глава города уверяет, что речи о полном переходе на «дистанционку» не идет. А вот в школе в поселке Яр пришлось уйти на дистанционное обучение всем из-за болезни поваров.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

А что в России?

В России за последние сутки выявили 5670 заболевших коронавирусом. Всего в стране выявили 1 079 519 заболевших. 890 114 человек вылечились, 18 917 умерли.

Всемирная организация здравоохранения отметила, что в Европе ситуация с коронавирусом ухудшается, в в России — нет.