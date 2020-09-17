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Погода в Ижевске на 17 сентября: переменная облачность и +14°C

Прогноз погоды на день
Анастасия Михайлова
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Погода в Ижевске на 17 сентября: переменная облачность и +14°C

Погода в Ижевске на 17 сентября: переменная облачность и +14°C

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 17 сентября, будет прохладно. Одевайтесь потеплее и читайте наш прогноз погоды.

Как сообщает Удмуртский Гидрометцентр, днем температура поднимется до +14°C. Ожидается переменная облачность. Погода будет преимущественно без осадков. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.

Сервис «Яндекс Погода» так же пишет об облачной погоде с прояснениями. Столбик термометра поднимется до +13°C, а скорость северо-западного ветра не превысит 4,9 м/с.

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