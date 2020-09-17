Дети Удмуртии пройдут тестирование на предрасположенность к видам спорта
Фото: Диля Ахмадишина
Тестирование начнут проводить с 1 октября в спортивных школах Ижевска. Ученикам от 6 до 12 лет выдадут рекомендации по видам спорта, которыми им лучше заниматься. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики.
- Тест включает в себя физические и психологические испытания, которые позволят определить вид спорта, в котором ребенок может проявить себя наилучшим образом, оценить индивидуальные качества, получить рекомендации по улучшению показателей, - говорится в сообщении.
Данные участников теста внесут в реестр спортивно-одаренных детей. Для них разработают индивидуальные программы по развитию навыков.
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