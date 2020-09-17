Полицейские Ижевска задержали наркосбытчика

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску

34-летний ижевчанин был задержан полицейскими по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

При личном досмотре у мужчины обнаружили 20 свертков с наркотическими средствами, приготовленных к последующему сбыту путем закладок. В квартире задержанного также были обнаружены вещества, расфасованные для сбыта.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей, также было установлено, что мужчина является курьером интернет-магазина.

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