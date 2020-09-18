Министр образования Удмуртии: «303 класса в республике закрыты на карантин»

Фото: Амир Закиров

18 сентября в Ижевске прошла пресс-конференция, на которой министр образования Удмуртии Светлана Болотникова рассказала, уйдут ли школы на дистанционное обучение, сколько классов закрыты на карантин и как обстоят дела в детских садах.

Так, по словам министра на данный момент на карантин закрыты 32 группы детских садов, один в Кизнерском районе по причине ОРВИ, 30 групп по ОРВИ, 2 – контактные по коронавирусу, и 303 класса по причине ОРВИ и 8 классов-комплектов по разным причинам.

Сейчас в школах постарались разделить потоки учеников, чтобы они меньше пересекались друг с другом. Также Светлана Болотникова прокомментировала закрытие школы в поселке Яр.

- Не скажу, что школа на «дистационке», она сама по себе работает, первоклашки по 2 часа учатся, проводятся консультации, школьники периодически работают с педагогами, но временно она закрыта до выяснения ситуации, там заболели взрослые, не дети. Взрослые пищеблока, а раз горячее питание организовать невозможно, поэтому школа ушла в такой очно-заочный режим, - отметила министр.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по региону Михаила Трофимова, в Удмуртии нет оснований закрывать все школы на карантин.

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