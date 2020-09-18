Ижевчанина осудят за изнасилование несовершеннолетней, убийство пенсионерки и хищение денег

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В Удмуртии завершили расследование уголовного дела по факту убийства пенсионерки, хищения денег и изнасилования несовершеннолетней девочки. В преступлениях обвиняется 26-летний ижевчанин.

- Установлено, что в мае 2020 года мужчина пришел к малознакомой пенсионерке, у которой требовал деньги. Когда женщина отказала, злоумышленник связал ее, в позже задушил. При этом мужчина похитил у женщины деньги – 1,4 тысячи рублей и банковскую карту. Также было установлено, что обвиняемый в апреле 2020 года познакомился с несовершеннолетней девочкой и изнасиловал ее, - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия были допрошены свидетели и потерпевшие, проведены экспертизы. Мужчина находится под стражей. На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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