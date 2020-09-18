Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который ездил на машине по скейт-парку в Ижевске

Фото: Парки Ижевска

Сотрудники ГИБДД Ижевска задержали нарушителя, который ночью катался на машине в скейт-парке. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Номер машины был вычислен по видеозаписям, которые опубликовали в сети. 20-летний водитель привлечен к административной ответственности, - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливается ущерб, причиненный владельцу скейт-парка.

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