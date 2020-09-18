Жительница Удмуртии подозревается в мошенничестве

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В Удмуртии полицейские задержали 32-летнюю местную жительницу, которая подозревается в мошенничестве при продаже товаров для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В декабре 2019 года подозреваемая разместила объявление о продаже ходунков для инвалидов за 15 тысяч рублей и приложила фото. Потерпевшая из Новосибирска сообщила, что готова купить товар и перевела деньги на счет. Через некоторое время женщина получила товар, но ходунки были другой модели – их инвалидам выдают бесплатно, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Жительнице Удмуртии грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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