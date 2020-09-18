Коронавирус в Ижевске, последние новости на 18 сентября: две новые смерти и 75 случаев заражения

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На утро 18 сентября в Удмуртии выявили 75 случаев заражения коронавирусом. П сообщениям регионального штаба скончались еще две пациентки с подтвержденным анализом на «ковид» им было 62 и 80 лет.

Подробную карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

На данный момент в больницах республики 731 человек в удовлетворительном состоянии, 188 средней степени тяжести, 38 в тяжелом состоянии. Всего на 18 сентября в регионе зафиксировано 4 245 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 3 208 человек выздоровели, 80 летальных случаев.

А ЧТО В РОССИИ?

В России за сутки коронавирус обнаружили у 5905 человек. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 134 и составляет 19200. Также за сутки выписали 5339 человек.

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