Площадку для воркаута открыли в школе №50 Ижевска

Фото: Олег Бекмеметьев

В Ижевске в школе №50 появилась площадка для воркаута. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на странице в соцсетях.

- Турники, перекладины, силовые тренажеры – все это появилось в школе благодаря инициативе родителей и жителей микрорайона. Площадка – один из 28 проектов, которые реализуются по программе инициативного бюджетирования, - написал Олег Николаевич.

Также глава города напомнил, что в случае, если у ижевчан есть идеи по благоустройству двора или микрорайона, то можно подать заявку на конкурс по инициативному бюджетированию.

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