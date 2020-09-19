Водителя такси в Ижевске подозревают в хищении 11 тысяч рублей с карты клиентки

Задержали водителя такси Фото: Алена Селезнева

Водителя ижевской службы такси задержали по подозрению в хищении средств со счета клиентки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, 20-летняя потерпевшая утром возвращалась из клуба домой. В салоне автомобиля такси она выронила свою банковскую карту. Водитель обнаружил пропажу и в дальнейшем расплатился картой за алкоголь, сигареты и продукты питания в различных торговых точках Ижевска.

«Сообщения о хищении денежных средств потерпевшая обнаружила только спустя несколько часов. Ущерб составил почти 11 тысяч рублей», - сообщают в пресс-службе регионального МВД.

Там также отметили, что ранее мужчина уже был судим.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159.3 УК РФ - Мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением ущерба в значительном размере. За данное преступление предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

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