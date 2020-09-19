18-летний ижевчанин украл из супермаркета товар на 8,5 тысяч рублей

Кража в супермаркете Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жителя Ижевска задержали по подозрению в краже из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Инцидент произошел в супермаркете на ул.7-й Подлесной. Утром сотрудники магазина пришли на работу и обнаружили взломанную входную дверь.

- На месте преступления сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в помещение путем отжатия входной двери и похитил товар на сумму около 8,5 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские установили причастность к содеянному 18-летнего ранее судимого жителя Ижевска. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение. За совершенное преступление предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

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