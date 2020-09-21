63-летний ижевчанин заправил газом баллон с истекшим сроком годности

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В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего ижевчанина. Он подверг опасности неопределенное количество людей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, мужчина работал заправщиком на одной из авто-газо-заправочных станций в Ижевске. Установлено, что подозреваемый ознакомился с паспортом газового баллона и, зная, что его срок годности вышел, заправил газом, - говорится в сообщении.

Следователями допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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