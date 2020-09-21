63-летний ижевчанин заправил газом баллон с истекшим сроком годности

Фото: pixabay.com
В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего ижевчанина. Он подверг опасности неопределенное количество людей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, мужчина работал заправщиком на одной из авто-газо-заправочных станций в Ижевске. Установлено, что подозреваемый ознакомился с паспортом газового баллона и, зная, что его срок годности вышел, заправил газом, - говорится в сообщении.
Следователями допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Спортсмены из Удмуртии на чемпионате России по велоспорту среди лиц с ПОДА завоевали серебряные медали.
- Карта распространения коронавируса на 21 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- Во дворе дома по улице Милиционная в Ижевске нашли труп мужчины.