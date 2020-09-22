Жительницу Удмуртии подозревают в краже иконы

Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии полицейские задержали 26-летнюю жительницу Воткинска. Ее подозревают в краже иконы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии полицейских, в доме потерпевшего в день кражи несколько малознакомых людей выпивали. После их ухода хозяин заметил, что пропала икона. В ходе розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Оказалось, женщина воспользовалась тем, что хозяин вышел из дома, похитила икону, после чего продала ее коллекционеру, - говорится в сообщении.

На данный момент похищенное имущество обнаружено и изъято. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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