Tele2 запустила портал о здоровом образе жизни

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Tele2 запустила гид в мир здорового образа жизни. На ЗОЖ-портале клиенты смогут найти персональные тренировки, калькуляторы калорий, давления, частоты сердечных сокращений, а также эксклюзивные предложения от фитнес-центров, магазинов спортивной одежды и здорового питания. Для подписчиков будут доступны эксклюзивные интервью, мастер-классы, семинары, курсы.

Tele2 запустила ЗОЖ-портал, где абоненты смогут найти полезную информацию о трендах и новых направлениях в сфере здорового образа жизни. Клиенты смогут заниматься спортом с помощью персональных онлайн-тренировок, подобрать удобную схему правильного питания в зависимости от режима занятий и познакомиться с техниками самомассажей. Здесь же опубликована информация об экопродуктах, кинезиотейпировании, витаминах, способах диагностики здоровья и многое другое. Также на портале доступны ежедневные помощники тех, кто следит за своим здоровьем, - калькуляторы КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы), давления и др.

ЗОЖ-портал будет полезен и для офлайн-активности клиентов. В рамках сервиса абоненты смогут получать информацию о специальных предложениях, акциях, скидках и подарках в спортивных магазинах и фитнес-центрах. Для тех, кто решит оформить платную подписку, будут доступны эксклюзивные интервью, мастер-классы, семинары и курсы. Пользователям также предложат индивидуальный подбор рациона питания, полезный будильник с калькулятором сна, сервисы «Дыма нет» для отказа от курения и сервис «Вода» для контроля уровня жидкости в организме.