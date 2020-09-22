Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 22 сентября: выступление главы региона и три смерти от вируса

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22 сентября в Удмуртии выявили 84 случая заражения коронавирусом, по сообщениям оперштаба региона, три человека с подтвержденным анализом на вирус скончались, еще 53 выписали.

Подробную карту распространения вируса можно посмотреть по ссылке.

Сейчас 864 человека в удовлетворительном состоянии, 246 средней степени тяжести, 38 в тяжелом состоянии (6 человек на аппарате ИВЛ). Всего на 22 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 577 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 3 346 человек выздоровели, 83 летальных случая.

Что еще произошло:

- Глава Удмуртии сообщил, что закрывать республику не планируют.

- Глава Удмуртии о карантине в школах региона: «Мы ожидали ситуацию чуть хуже».

А ЧТО В РОССИИ?

За сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек.

Всего в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.